Афины , , 03:52 — REGNUM Албанское новостное агентство Lapsi сообщило о том, что все средние школы Греции вновь открыты для посещения. За возвращение к очным занятиям ученики обязаны проходить тесты на коронавирус дважды в неделю.

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С ноября 2020 года греческие школы были закрыты почти непрерывно, исключая лишь несколько недель в начале года. Власти пошли на смягчение ограничений после начала программы массового тестирования населения — несколько дней назад все жители страны получили возможность бесплатно проходить экспресс-тест на коронавирус каждую неделю в любой аптеке.

Учителя и школьники в возрасте от 16 до 18 лет будут проходить тестирование в приоритетном порядке: требуется, чтобы те, кто вернулись к посещению занятий в очном формате, проходили тест дважды в неделю.

Несмотря на запрет работы баров, ресторанов и магазинов, и другие ограничительные меры темпы распространения коронавируса в Греции продолжают расти, что приводит к повышению нагрузки на систему здравоохранения.

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