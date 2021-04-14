Миннеаполис, США, , 03:36 — REGNUM В ряде городов американского штата Миннесота продлили срок действия комендантского часа из-за протестов, вызванных смертью негра Данте Райта. Об этом сообщили администрации городов, продливших ограничения.

В частности, комендантский час оставили в силе Миннеаполис, Сент-Пол, Бруклин-Парк и Бруклин-Сентер. При этом не все протестующие подчинились решению местных властей. Полицейским пришлось разгонять демонстрантов силой и применять спецсредства. В ходе уличных беспорядков были задержаны более 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Миннесоте подтвердили, что негр Данте Райт погиб от огнестрельного ранения. В произошедшем мирные жители обвиняют полицию, которая применила оружие при задержании.

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