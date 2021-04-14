Кемерово, , 03:32 — REGNUM Всем подавшим заявления сотрудникам кузбасской шахты «Алексиевской» выплатили долги по заработной плате. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

По официальным данным, положенные выплаты по зарплате уже получили более 700 человек — 88% бывших и действующих сотрудников обанкротившейся шахты «Алексиевская».

"Более 800 человек — бывшие и действующие сотрудники — с 2017 года не могли получить положенные им средства. Для погашения долгов правительство России выделило более 200 миллионов рублей. Процедура оформления выплат была максимально упрощена, поэтому всего за несколько дней деньги получили более 700 человек — все, кто на данный момент подал заявления», — уточнил глава региона.

Напомним, кузбасская шахта «Алексиевская» находится в процедуре банкротства с 2017 года. Долг по зарплате сотрудникам составлял более 200 млн рублей. Ситуация на предприятии была вынесена на обсуждение во время поездки премьер-министра России Михаила Мишустина в Кемерово 6 марта. Позже Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на погашение задолженности по заработной плате перед работниками шахты «Алексиевская» выделено почти 203 млн рублей.

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