Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 03:30 — REGNUM На Ямале чиновников из посёлка Тазовский обвиняют в халатности, которая нанесла бюджету ущерб в шесть миллионов рублей. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

По версии следствия, в 2016 году между МКУ «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» и коммерческой фирмой был заключён контракт на поставку деревянных брусовых домов. Один из домокомплектов был передан двум гражданам бессрочное и безвозмездное пользование при условии страхования полученного имущества.

В ноябре 2019 года на фактории Юрибей Тазовского района данный брусовый дом сгорел. Как выяснилось, он был не застрахован. Чиновники, не проконтролировавшие обеспечение страховки сейчас обвиняются в ущербе бюджету на сумму более 6 млн рублей.