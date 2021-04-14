Анадырь, , 03:27 — REGNUM На Чукотке полный курс вакцинации от коронавируса прошли 5409 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Во все сёла округа доставляется вакцина «Спутник V», работают выездные бригады и пункты вакцинации.

Первым компонентом привились 7945 человек. В планах — вакцинировать 60% взрослого населения — привито 21,5% (35,5% от плана).

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке с 7 по 14 апреля нет новых выявленных случаев заражения коронавирусом.