Южно-Сахалинск, , 03:26 — REGNUM Пять землетрясений были зафиксированы у побережья Курильских островов 14 апреля, сообщает пресс-служба сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

«Магнитуда составила от 2,3 до 3,9», — отметили в службе.

В ведомстве уточнили, что все эпицентры сейсмособытий находились у южных островов Курильской гряды. По предварительным данным, жители региона не ощутили подземных толчков. Повреждений и пострадавших не было. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля на севере Афганистана произошли два землетрясения магнитудой 4,5 и 4,7. По последним данным, пострадавших не было, разрушений гражданской инфраструктуры также не было.