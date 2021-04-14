Каир, , 03:46 — REGNUM На юге Египта при столкновении автобуса с бензовозом вечером 13 апреля погибли 22 человека. Об этом сообщает интернет-версия газеты Al Shorouq.

Трагедия произошла на трассе Асьют — Красное море. Водитель автобуса, который следовал из Каира в Сохаг, на большой скорости врезался в остановившийся из-за неисправности бензовоз, который не заметил в темноте. От удара обе машины загорелись, автобус выгорел полностью. По предварительным данным, четверо пассажиров выжили.

Отмечается, что губернатор провинции Асьют Исам Саад немедленно выехал на место происшествия для руководства спасательными работами. Для оказания помощи власти задействовали более 30 бригад скорой помощи. Междугородная автотрасса в настоящее время заблокирована для движения транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара, вспыхнувшего в двухэтажном автобусе с пассажирами в тайской провинции Кхон Каен, погибли пять человек и 20 пострадали.

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