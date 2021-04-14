Петропавловск-Камчатский, 14 апреля, 2021, 03:21 — ИА Регнум. Арбитражный суд Камчатского края прекратил производство по делу о несостоятельности ООО «Рыбоперерабатывающий завод «Сокра», отказав управлению ФНС по Камчатскому краю «в принятии заявления о признании несостоятельным (банкротом)». Решение суда налоговым органом не обжаловалось, передаёт ИА REGNUM.

(сс) Duangphorn Wiriya Рыба

В качестве причин обращения с банкротным иском налоговый орган называл задолженность в размере почти 460 тыс. рублей по требованию об уплате налога от 30.10.2020 года.

От завода в суд поступило «ходатайство об отказе в принятии заявления Федеральной налоговой службы к производству суда, поскольку у общества отсутствует задолженность перед уполномоченным органом в размере более 300 000 рублей». Суд рассмотрел ходатайство, сверил документы и занял сторону ответчика. Позднее и УФНС подало уточненные данные, из которых следовало, что «задолженность ООО «РПЗ «Сокра» составляет 4 124,89 рубля пеней», а значит, «общество не обладает признаками несостоятельности».

Напомним, «Сокра» создано в 1997 году. На заводе работают около 200 человек. Владельцы — Сергей Андреев и директор предприятия Андрей Обедин. Компания имеет рыбодобывающий флот и торговую сеть.