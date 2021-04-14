Ниамей, , 03:18 — REGNUM Более 20 учащихся школы в Нигере погибли в результате пожара в городе Ниамей, сообщает пресс-служба городского пожарного департамента.

«К сожалению, много жертв, более 20 человек», — заявил представитель ведомства.

Уточняется, что пожар начался в одном из школьных кабинетов, а затем распространился на другие помещения, построенные из соломы. Сейчас ведется расследование произошедшего. При этом пожарные не исключают и версию поджога.

Премьер-министр Нигера Ахмуду Махамаду уже выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также посетил место трагедии.