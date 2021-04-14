Бразилиа, , 03:15 — REGNUM Поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции могут начаться в Бразилию с начала мая даже без одобрения Национального агентства по санитарному надзору страны (Anvisa). Такое решение принял Федеральный верховный суд республики, 13 апреля передает телеканал Globo.

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Решение принято после ходатайства властей бразильского штата Мараньян. Таким образом, у регулятора есть время до конца апреля, что бы согласовать использование этого препарата в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и бразильского главы Жаира Болсонару. Беседа была посвящена поставкам в Бразилию вакцины «Спутник V».

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