Анадырь, , 03:16 — REGNUM На Чукотке вот уже неделю как нет новых выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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«Жители Чукотки продолжают создавать коллективный иммунитет — с 7-го апреля в регионе нет новых случаев заражения», — пояснили в правительстве.

Всего на 14 апреля в округе зарегистрировано 738 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 719 человек, семь человек скончались с начала пандемии.

Проведено свыше 64 тыс. тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке продлили действие ряда ограничительных мер по коронавирусу до 28 апреля включительно.