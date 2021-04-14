Стокгольм, , 03:12 — REGNUM Российского посла в Швеции вызвали в министерство иностранных дел этой страны для объяснений в связи с сообщениями о совершённых кибератаках на Шведскую спортивную конфедерацию, написала 13 апреля глава внешнеполитического ведомства Анн Линде на своей странице в Twitter.

«Неприемлемые серьезные нарушения конфиденциальности данных шведской конфедерации спорта, нарушающие существующие нормы. Российский посол был вызван в МИД, чтобы дать разъяснения», — говорится в её сообщении.

Ранее прокуратура Швеции распространила заявление, в котором утверждала, что IT-системы спортивной федерации подверглись атаке со стороны злоумышленников из России в период с декабря 2017 года по май 2018 года. При этом в шведском ведомстве утверждали, что «вторжение было частью российской кампании, направленной против национальных и международных антидопинговых организаций».

В России подобные обвинения решительно отвергались как недостоверные — Москва последовательно выступает за создание прозрачной, безопасной и инклюзивной системы международной информационной безопасности.

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