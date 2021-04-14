Лондон, , 03:03 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II вернулась к своим обязанностям после смерти своего супруга принца Филиппа, сообщает PA Media.

По его данным, глава Соединенного Королевства уже 13 апреля приняла участие в церемонии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда-камергера. Таким образом, Елизавета II вернулась к исполнению монарших обязанностей спустя четыре дня после смерти Филиппа.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования Елизавете II в связи со смертью ее супруга. Соответствующую телеграмму товарищ Си и его жена Пэн направили королевскому семейству Великобритании.

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