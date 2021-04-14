Москва, , 03:01 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден должен забыть о своих заблуждениях в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 13 апреля написал в своем телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Так он оценил телефонный разговор между лидерами двух стран. Сенатор отметил, что в призыве Байдена не стоить видеть одолжение.

«Если Байден считает, что он «одарил» Россию предложением провести встречу с Путиным в третьей стране, то пусть не заблуждается», — полагает парламентарий.

Кроме того, по словам Пушкова, главе Белого дома необходимо забыть о единоличной роли США в мире.

«И пусть не заблуждается насчет того, что держит в своих руках международную повестку дня. Это не так. Байден лишь подтвердил, что США не обойтись без диалога с Россией, как и с Китаем. И без такого диалога президент США сам в первую очередь будет выглядеть глупо», — подчеркнул он.

Сенатор также посоветовал американскому президенту отказаться от идеи давить на Россию в рамках переговоров.

«А если он рассчитывает вести его с позиции силы, как любят выражаться в Вашингтоне, то это третье заблуждение, с которым ему придеться расстаться. Лучше, чтобы это произошло до встречи с Путиным, если она состоится. Иначе Байдену придется расстаться с этим заблуждением в ходе самой встречи с российским президентом», — добавил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта Алексей Пушков выразил мнение о том, что вызов для консультаций в Москву посла России в США Анатолия Антонова является исключительным шагом в дипломатии.

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