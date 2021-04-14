Салехард, , 03:00 — REGNUM В ямальском городе Лабытнанги без электричества остались десятки домов. Об этом сообщает ГТРК «Вести — Ямал».

Штормовой ветер до 23 метров в секунду нарушил электроснабжение на улицах Комсомольская, Советская, Школьная, Гагарина, Первомайская и других. Энергетики ликвидируют аварию на сетях в круглосуточном режиме, сообщают в горадминистрации.

Синоптики в свою очередь обещают Ямалу грядущие погодные катаклизмы. По их прогнозам 16 апреля на Ямале температура воздуха понизится в некоторых районах до минус 20 градусов и ниже, при этом влажность воздуха увеличится до 70%.