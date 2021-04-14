Гавана, , 02:58 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 1060 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на кубинской территории достигло 88 445. Также за минувшие сутки в республике скончались еще девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе жертвами осложнений COVID-19 стали 476 человек.

Главный эпидемиолог страны Франциско Дюран отметил, что число летальных исходов среди зараженных коронавирусом по-прежнему остается высоким. Он призвал жителей Кубы тщательней соблюдать все предписанные санитарные требования. Отмечается, что наибольшее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 приходится на столицу республики Гавану.