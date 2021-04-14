Петропавловск-Камчатский, , 02:54 — REGNUM На Камчатке суд вынес приговор 33-летнему жителю Тигильского района, который обвинялся в убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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В новогоднюю ночь обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, поссорился со своими дядей-инвалидом. Он зарезал родственника, к которому испытывал личную неприязнь, когда тот сидел на диване. Племянник нанёс дяде множественные удары ножом, от которых он скончался на месте.

Обвиняемый признался в убийстве и раскаялся. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, троих братьев в Ярославле обвиняют в гибели четверых человек.