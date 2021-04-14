Вашингтон, , 02:51 — REGNUM Американский госсекретарь Энтони Блинкен поддержал обеспокоенность главы МИД Украины Дмитрия Кулебы относительно завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» на встрече в Брюсселе. Об этом 13 апреля сообщил на брифинге представитель Госдепа США высокого ранга.

«Мы продолжаем объяснять Германии, а также, конечно, России, что считаем это (строительство — ред.) плохой идеей, наносящим ущерб проектом», — разъяснили в ведомстве позицию Блинкена.

Напомним, в ходе встречи Кулеба пытался добиться от США более решительных действий в отношении России, в частности, «демотивировать» от якобы дальнейшей эскалации. В Киеве заявляли также, что от западных стран на Украине ожидают действий в отношении России, а не призывов и слов обеспокоенности.

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