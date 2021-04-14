Южно-Сахалинск, , 02:46 — REGNUM На Сахалине возбуждено уголовное дело в отношении и.о. руководителя муниципального предприятия Холмска. Его обвиняют в растрате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Следствие выяснило, что 55 летний мужчина, используя своё служебное положение, заправлял свой автомобиль и машину своей сожительницы топливом, принадлежащим предприятию. Нанесённый подозреваемым ущерб оценивается в 19 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, спецслужбы Киргизии раскрыли коррупционную схему, в которой оказались замешаны чиновники департамента дорожного хозяйства министерства транспорта.