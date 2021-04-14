Красноярск, , 02:51 — REGNUM В среду, 14 апреля, в Красноярске будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха +4…+6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:25 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью с 14 на 15 марта ожидается до 0…+2 °C, облачно, небольшие осадки.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В четверг, 15 апреля, в Красноярске до +4…+7 °C днём и +3…+5 °C ночью, облачно, временами небольшой дождь.

В пятницу, 16 апреля, в Красноярске ожидается до +12…+14 °C днём, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до −1…+1 °C, снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 14 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР), в Туруханском районе, в центральных и южных районах Красноярского края ожидается северо-западный ветер до 15−20 м/с на порывах. В горах южных районов местами сильный снег. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.