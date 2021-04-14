Южно-Сахалинск, , 02:38 — REGNUM На Сахалине завершилось следствие по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя посёлка Вахрушев, который в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле сбил двух подростков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Следствием установлено, что мужчина в нетрезвом виде сел за руль автомобиля и поехал из села Восток в посёлок Вахрушев. В этот день на улице была плохая погода — в условиях темноты видимость на дороге была ограничена. Автомобиль съехал с дороги на обочину и сбил двух 15-летних девочек. Одна из них получила лёгкие травмы, а вторая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Через несколько дней она умерла.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Каменске-Уральском (Свердловская область) двухлетний мальчик скончался в ДТП.