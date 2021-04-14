Подгорица, , 02:58 — REGNUM Сотрудничество между Черногорией и Северной Македонией — это пример для всех, как в период испытаний можно выстроить и сохранить хорошие отношения, партнерство и сотрудничество, заявил президент Черногории Мило Джуканович, который 13 апреля принял посла Северной Македонии в Черногории Михаила Трпкоски. Он добавил, что две страны уже являются союзниками по НАТО, перед ними теперь стоит задача вступить в ЕС и ответственность за достижение общей цели, сохранение стабильности и реализацию европейской перспективы. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Президент выразил удовлетворение встречей и возможностью напомнить о дружественных и партнёрских отношениях между Черногорией и Северной Македонией, которые характеризуются открытостью к сотрудничеству, непрерывным обменом опытом и продвижением общих ценностей на международной арене.

В этой связи президент отметил, что Черногория с вниманием следит за событиями в Северной Македонии и еще раз поздравил с членством в НАТО и прошлогодним решением Совета ЕС об открытии переговоров о вступлении с этим государством. Джуканович выразил озабоченность по поводу замедления этого процесса, веря в то, что Северная Македония способна преодолеть блокаду Болгарии так же, как и терпеливо и мудро подобное было сделано благодаря соглашению с Грецией.