Подгорица, , 02:30 — REGNUM Королевство Бельгия поддерживает ориентацию нового правительства Черногории на европейское будущее и готово содействовать двустороннему сотрудничеству, заявил 13 апреля в ходе беседы с послом Бельгии Куном Адамом министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

В ходе встречи было отмечено, что официальный визит министра Радуловича в Брюссель способствовал активизации политических контактов, а также углублению сотрудничества между Черногорией и Бельгией в сферах экономики, туризма и здравоохранения.

Радулович подчеркнул, что в Черногории примерно 80% граждан поддерживают вступление Черногории в ЕС, и в этом смысле расширение Союза — «первостепенная цель».

Радулович указал, что необходимо совместно создать предпосылки для укрепления двусторонних связей в посткризисный период, уделяя внимание привлечению бельгийских туристов и надёжных инвестиций в Черногорию. В этом контексте он подчеркнул важность вакцинации в большем количестве, заявив, что правительство планирует до июня привить от коронавируса 70% населения.