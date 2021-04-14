Бразилиа, , 02:11 — REGNUM Медслужбы Бразилии выявили с начала пандемии не менее 12 074 798 излечившихся от коронавирусной инфекции, 13 апреля сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

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Днем ранее этот показатель составлял 11 957 068. Также в стране за сутки зафиксировали 82 186 новых носителей коронавируса. Всего в Бразилии зарегистрировали 13 599 994 случая заражения SARS-CoV-2.

Кроме того, за 24 часа выросло на 3808 общее число подтвержденных летальных исходов при COVID-19. За весь период наблюдений в Бразилии от осложнений при этом заболевании скончались 358 425 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Франция приостановила пассажирское авиасообщение с Бразилией из-за ситуации с коронавирусом на бразильской территории.

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