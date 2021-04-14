Вашингтон, , 02:10 — REGNUM Бывшие члены администрации экс-президента США Дональда Трампа создадут институт America First Policy Institute, который будет продвигать политическую повестку экс-главы Белого дома, сообщает портал Axios.

Институт представляет собой некоммерческую организацию из 35 человек. Возглавит его Брук Роллинс из штата Техас, ранее занимавшая должность советника Трампа по внутренней политике. Изначальный бюджет НКО составил $20 млн, однако не исключается, что в 2022 году бюджет удвоится. Институт намерен арендовать офис недалеко от Капитолия в Вашингтоне и заняться продвижением консервативной политики в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля экс-президент США Дональд Трамп заявил, что на выборах в Конгресс в 2022 году победят республиканцы. Он пообещал им свою поддержку.