Белград, , 02:30 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич встретился 13 апреля с главой делегации Европейского союза Сэмом Фабрици, с которым он обсудил ключевые краткосрочные и долгосрочные приоритетные меры по обеспечению верховенства права и демократического управления. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Вучич отметил, что членство в Европейском союзе является приоритетной целью Сербии, и что необходимо своевременно информировать ЕС обо всех мерах, предпринятых Сербией в области верховенства права.

Посол Фабрици выразил удовлетворение конструктивной и полезной встречей, подчеркнув, что прогресс в обеспечении верховенства закона и демократического управления является одним из ключевых элементов, которые обуславливают темпы прогресса Сербии в процессе присоединения к Европейскому союзу. Он остался доволен присутствием председателя правительства и нескольких министров, подчеркнув, что верховенство права пронизывает различные сектора правительства и общества в целом.

Фабрици напомнил, что план действий Сербии по закрытию глав 23 и 24 входит в основные планы реформ в области верховенства права. Прозрачное и целенаправленное проведение реформы имеет первостепенное значение для демократии и процветания Сербии. Он отметил, что особым приоритетом являются реформы в области правосудия, борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

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