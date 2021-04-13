Вашингтон, 14 апреля, 2021, 02:03 — ИА Регнум. Переброска американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в Европу начнётся осенью 2021 года, заявил 13 апреля верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

U.S. Department of Defense F-35 ВВС США

«Нам в США нужны F-35 в Европе. Они начнут появляться осенью 2021 года, дабы гарантировать, что у нас есть конкурентное преимущество, необходимое для того, чтобы защищать свою суверенную территорию», — сказал он.

Уолтерс добавил, что необходимость укрепления потенциала ВВС связана также с «эволюцией российского самолёта пятого поколения Су-37».

Напомним, первые истребители-бомбардировщики F-35 Пентагон планирует разместить в Великобритании, на базе Королевских ВВС Лейкенхит. В британском Генштабе, в свою очередь, ранее сообщали, что новые американские самолёты слишком дороги в эксплуатации и разоряют бюджет страны.