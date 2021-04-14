Нижневартовск, Югра, , 01:59 — REGNUM В Югре следствие выявило новый эпизод в деле бывшего начальника Нижневартовского управления Пенсионного фонда. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

Напомним, он обвиняется во взятке, полученной в 2015 году в размере три миллиона рублей за снижение с 40% до 20% санкций за неуплату одним из ООО страховых взносов. В итоге предприятию назначен штраф в размере 13 млн рублей вместо 26 млн.

В ходе следствия выяснилось, что бывший начальник Нижневартовского управления Пенсионного фонда в 2016 году получил взятку в размере более 2,4 млн рублей от генерального директора того же ООО за общее покровительство и непроведение проверок в отношении юридического лица.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), а в отношении гендиректора ООО — по ч.5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки») и по п."б» ч.2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»). Бизнесмен объявлен в федеральный розыск, сообщает СУ СКР по ХМАО.