Бразилиа, , 01:56 — REGNUM Применение вакцины от коронавирусной инфекции американской фармкомпании Johnson & Johnson временно остановлено на территории ЮАР. ОБ этом 13 апреля передал телеканал eNCA со ссылкой на главу южноафриканского минздрава Звели Мкхизе.

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Решение будет действовать до тех пор, пока не будет изучена связь между образованием тромбов и вакцинацией указанным препаратом.

Ранее о приостановке использования вакцины Johnson & Johnson объявили власти США из-за нескольких случаев побочных эффектов от этой прививки.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Африканский союз решил отказаться от закупок вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и произведенной на предприятии Института сыворотки Индии.

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