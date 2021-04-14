Париж, , 01:55 — REGNUM Французская Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) единогласно проголосовала за запрет сдавать в аренду жилье, которое затрачивает большое количество энергии для отопления. Об этом сообщает 13 апреля Le Parisien

Запрещено будет сдавать жильё, в котором неэффективно расходуется энергия на отопление, относящееся к классам энергоэффективности F (потребление от 331 до 450 кВт на кв. м в течение года) и G (потребление более 450 кВт на кв. м в течение года). Обычно такие классы относятся к старым жилищам, особенно плохо изолированным. С 2025 года запрет начнёт действовать для класса G и с 2028 года для класса F.

По данным правительства, таким образом, 1,8 миллиона домов будут запрещены к аренде.