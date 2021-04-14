Белград, , 02:24 — REGNUM Покупка китайских, российских и «западных» вакцин властями в Белграде напомнила о золотых днях дипломатии со времен Движения неприсоединения, заявили в статье британской газеты Financial Times. По словам автора статьи, президент Сербии Александр Вучич также сделал возможной вакцинацию для десятков тысяч людей со всех Балкан, усилив разочарование по поводу поведения Брюсселя по отношению к странам. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

В тексте финансовой газеты описывается атмосфера на одном из крупнейших пунктов вакцинации на Белградской ярмарке. В статье также указали, что благодаря успеху в области вакцина-дипломатии Сербия меняет свою международную репутацию.

Хотя в Сербии некоторые жители все еще отказываются принимать вакцину, а число вновь зараженных остается высоким, Белград решил поделиться вакцинами и с десятками тысяч граждан со всего региона, которые приезжают в Сербию для вакцинации.