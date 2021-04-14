Оттава, , 01:40 — REGNUM Первый в стране случай образования тромбов после прививки вакциной британско-шведской компании AstraZeneca выявили в Канаде. Об этом 13 апреля сообщило на своем сайте канадское министерство здравоохранения.

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В заявлении ведомства отмечается, что информация предоставлена агентством общественного здравоохранения провинции Квебек. Побочная реакция была зафиксирована у местной жительницы, которая в настоящее время находится дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта власти Канады приостановили использование вакцины AstraZeneca для людей младше 55 лет.

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