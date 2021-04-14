Анкара, , 01:50 — REGNUM Промышленный сектор и банковская система в Турции работают намного лучше, чем в других странах, заявил в интервью турецкому телеканалу Hürriyet 12 апреля Марк Фабер, известный инвестиционный консультант и менеджер фонда, редактор и издатель журнала The Gloom, Boom and Doom.

Что касается криптовалют, Фабер отметил: «Мои наиболее предпочтительные инвестиционные инструменты — золото, серебро и платина. Я делаю свои основные инвестиции в осязаемые объекты. Но я также приобретаю биткойны, ради повышения потенциала прибыли».

«При анализе турецкой экономики, по его словам, можно заметить, турецкая лира обесценилась по сравнению с прошлым периодом. Она имеет более слабые позиции чем другие валюты. Поэтому я думаю, что сейчас самое подходящее время для инвестиций в Турцию», — подчеркнул Фабер.