Вашингтон, 14 апреля 2021, 01:27 — REGNUM Решение назначить Уэнди Шерман на пост первого заместителя американского госсекретаря одобрил Сенат Конгресса США, 13 апреля передал телеканал C-SPAN.
Вскоре ее приведут к присяге. В период президентства Барака Обамы Шерман работала заместителем руководителя госдепартамента по политическим делам.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля глава Белого дома Джо Байден выдвинул Кристин Уормут на пост министра армии (сухопутных войск) США.
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