Вашингтон, 14 апреля, 2021, 01:27 — ИА Регнум. Решение назначить Уэнди Шерман на пост первого заместителя американского госсекретаря одобрил Сенат Конгресса США, 13 апреля передал телеканал C-SPAN.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Уэнди Шерман

Вскоре ее приведут к присяге. В период президентства Барака Обамы Шерман работала заместителем руководителя госдепартамента по политическим делам.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля глава Белого дома Джо Байден выдвинул Кристин Уормут на пост министра армии (сухопутных войск) США.