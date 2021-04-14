Париж, , 01:27 — REGNUM Власти Франции решили приостановить пассажирское авиасообщение с Бразилией из-за распространения южноамериканских штаммов коронавирусной инфекции на территории страны, заявил глава французского правительства Жан Кастекс в ходе выступления в Национальной ассамблее.

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«Мы выяснили, что ситуация усугубляется, поэтому мы решили остановить все перелеты между Бразилией и Францией», — заявил он.

Кастекс добавил, что полеты будут остановлены до последующего уведомление об их возобновлении. Точных сроков не называлось.

Тем временем во Франции общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией приблизилось к 100 тысячам. В частности, за 13 апреля в республике скончались 345 человек от осложнений COVID-19. Таким образом, общее число жертв болезней, вызванных новым коронавирусом, достигло 99 480 человек.