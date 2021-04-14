14 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили решение Японии слить радиоактивную воду с аварийной АЭС в океан.

Елизавета Коробова, , 09:27 — REGNUM Заявление официального представителя МИД Марии Захаровой о том, что Москва ожидает от Токио разъяснений в связи с планами сбросить радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1», вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 14 апреля в социальной сети Facebook.

Грета Тунберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«А где там Грета Тунберг? На лечении что ли? Почему молчит?» — задаётся вопросом Дмитрий К.

Многие пользователи выразили непонимание того, почему представители из стана защитников экологии не трубят во все трубы об опасности, которую представляет собой радиоактивная вода с «Фукусимы-1».

"А где зелёные, которые за экологию? Почему Европа и США молчат? Или только умеют накладывать санкции на Россию по выдуманным предлогам?» — интересуется Геннадий Г.

Некоторые комментаторы отметили, что по отношению к дружественным США странам работают совершенно другие стандарты и их действия не следует подвергать критике.

«Американцы загадили Персидский и Мексиканский заливы, теперь японцы отравляют океан. Это демократические страны, это другое, понимать надо», — пишет Андрей П.

Часть людей уверена, что вода с японской АЭС может нанести серьёзный ущерб природе. Люди считают, что угроза может быть и для российской территории и рыболовного промысла.

«К сожалению, не хотелось бы увидеть на столе светящуюся рыбу, а тем более попробовать на вкус», — заявил Владимир Н.

Разрушенный 4-й энергоблок АЭС «Фукусима-1» IAEA Imagebank

Ряд комментаторов уверены, что Япония сделает всё для того, чтобы вода, слитая в океан, оказалась полностью очищенной от радиации. Люди указали на то, что Японцы думают о том, что их будущим поколениям ещё предстоит жить на этой планете.

«Они что, действительно думают, что японцы своими руками себе могилу выроют? Это же не наши делюги, которые за бакс удавятся, а там хоть потоп», — поделилась своим мнением Ольга Р.

Нашлись и те, кто призвал Японию напомнить американцам об их грехах. Граждане уверены, что радиоактивная вода в акватории Северной Америки может стать отличным уроком для США.

«Воду с Фукусимы необходимо загрузить в танкеры и слить где-нибудь в Карибском море в виде благодарности США за Хиросиму и Нагасаки», — считает Ian G.

Напомним, 13 апреля на сайте МИД РФ появилось заявление официального представителя МИД Марии Захаровой о том, что Москва ожидает от Токио разъяснений в связи с планами сбросить радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1».