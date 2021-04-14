Вашингтон, , 01:03 — REGNUM Решение властей США приостановить использование вакцины от коронавирусной инфекции американской корпорации Johnson & Johnson осудил бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом 13 апреля пишет издание The Hill.

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Оно было принято Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) после нескольких случаев осложнений.

Трапм отметил, что эта вакцина обладает исключительными свойствами, а решение FDA и CDC подорвет ее репутацию. Экс-президент считает, что такой шаг был сделан либо из-за политики, либо из-за предпочтения властей к другому препарату от COVID-19, разработанному компанией Pfizer.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Associated Press распространило информацию о том, что Johnson & Johnson приостановила поставки своей вакцины от коронавирусной инфекции в ЕС из-за проверки случаев тромбоза после прививок указанным препаратом.

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