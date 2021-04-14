Анкара, , 01:00 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства страны озвучил 13 апреля принятые решения по ограничительным мерам против распространения коронавируса. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

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«В первые две недели месяца Рамадан мы переходим к практике частичного закрытия, немного ужесточив ограничительные меры. Поездки между городами будут запрещены помимо запрета на выход из дома во время комендантского часа», — сообщил он.

Все общественные мероприятия, такие как фестивали, свадьбы, муниципальные собрания, были отложены до окончания праздников.

Напомним, недавнее увеличение числа случаев заражения и смертельных случаев привело к повторному ужесточению мер в Турции.