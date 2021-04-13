Кабул, 14 апреля, 2021, 00:48 — ИА Регнум. Представители радикального афганского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались от участия в саммите по мирному урегулированию в Афганистане из-за присутствия иностранных войск на территории страны, сообщает агентство Agence France-Presse.

Афганистан

«До тех пор, пока все иностранные силы не будут полностью выведены с нашей родины, мы не будем участвовать ни в какой конференции, которая принимает решения по Афганистану», — заявил пресс-секретарь радикалов в Катаре.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля МИД Турции пригласил представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поучаствовать в международной конференции в Стамбуле по мирному урегулированию в Афганистане. Мероприятие запланировано на 23 апреля — 4 мая. В нем также примут участие и представители ООН.