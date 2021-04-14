Стокгольм, , 01:13 — REGNUM Шведская спортивная конфедерация подверглась серьезному вмешательству со стороны злоумышленников, которые проникли во внутренние IT-системы. Утверждается, что цель атаки хакеров заключалась в очернении шведских спортсменов. Служба государственной безопасности Швеции заявляет (SÄPO), что речь идет о российской военной спецслужбе ГРУ. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Хакеры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Шведская спортивная конфедерация была целью злоумышленников в период с декабря 2017 года по май 2018 года. По данным газеты Dagens Nyheter, за атакой стояла российская хакерская группа Fancy Bear.

«Предварительное расследование показывает на то, что именно ГРУ спланировало и осуществило серьезную утечку данных Шведской спортивной конфедерации. Мы также можем заявить, что вторжение было частью российской кампании, направленной против национальных и международных антидопинговых организаций», — говорится в заявлении гособвинителя Матс Юнгквист на сайте прокуратуры Швеции.