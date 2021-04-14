Кампала, , 00:31 — REGNUM Правительство Уганды решило не отменять ночной комендантский час в стране из-за высокой заболеваеомсти коронавирусной инфекцией, заявил премьер-министр страны Рухакана Ругунда в ходе пресс-конференции.

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«Мы не должны расслабляться, потому что число случаев заболевания продолжает расти, особенно в городах, пограничных районах и в торговых центрах», — заявил он.

Также премьер-министр указал на угрозу появления новых, более опасных штаммов коронавируса нового типа. Таким образом, правительство Уганды намерено продлить срок действия комендантского часа, несмотря на протесты местного парламента. Ограничения на передвижения жителей будут действовать с 21:00 до 06:00.

При этом парламент Уганды намерен добиться снятия ряда ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, депутаты хотят сместить начало комендантского часа с 21:00 на 23:00.