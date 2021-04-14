Стокгольм, , 02:19 — REGNUM На прошлой неделе уровень распространение коронавирусной инфекции в лене Сконе, расположенном на юге Швеции, увеличился на 20%. Региональные власти не прекращают просить граждан соблюдать действующие в регионе ограничения. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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На прошлой неделе было выявлено чуть более 4 000 случаев заражения коронавирусом по сравнению с 3 300 неделей ранее. Рост уровня распространения инфекции наблюдается во всех муниципалитетах Сконе, а также во всех возрастных группах, кроме самых пожилых граждан, значительная часть из которых была привита от COVID-19.

«К сожалению, пройдет некоторое время, прежде чем мы сможем ослабить ограничения», — заявила пресс-релизе главный инфекционист Сконе Ева Меландер.

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