Стокгольм, , 00:45 — REGNUM Уровень распространения коронавирусной инфекции в Швеции продолжает увеличиваться, медицинская помощь оказывается в ограниченном объеме, а число пациентов с COVID-19 в реанимации находится сейчас на том же уровне, что и перед Рождеством. Об этом со ссылкой на заявления представителей Агентства общественного здравоохранения сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Ситуация тревожная, никаких намеков на замедление темпов роста [распространение коронавируса] нет», — заявил в ходе пресс-конференции, прошедшей 13 апреля, государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

По его словам, рост наблюдается в большинстве возрастных групп. Власти всех регионов рапортуют об ожидаемом ухудшении эпидемиологической ситуации как в краткосрочной, 2−4-дневной, так и в долгосрочной перспективе.

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