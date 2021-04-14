Стокгольм, , 02:18 — REGNUM В течение всего этого лета в Швеции, с большой долей вероятности, продолжит действовать запрет на продажу билетов на поезда и автобусы дальнего следования. Причина желания правительства продлить ограничение заключается в неуверенности в развитии эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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14 февраля правительство Швеции ввело так называемое правило 50-процентное правило. Это означает, что может быть продана только половина мест в поездах и автобусах дальнего следования. Таким образом центральные власти хотят предотвратить переполненности авто‑ и железнодорожного транспорта в условиях пандемии.

Запрет будет действовать до 31 мая. Однако правительство предлагает продлить его до 15 августа. Правда, в то же время власти делают оговорку — 15 июня правительство готово рассмотреть вопрос о снятии ограничения 1 июля, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.

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