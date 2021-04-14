Осло, , 00:45 — REGNUM 13 апреля правительство Норвегии объявило, что с 16 апреля частично карантинные ограничения будут ослаблены, а некоторые запреты будут отменены вовсе. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Когда я докладывала Стортингу на прошлой неделе, я заявила, что я хочу, чтобы мы опирались на цифры, а не на числа в календаре. И теперь мы находимся в той ситуации, чтобы сделать первый шаг в плане снятия ограничений», — заявила премьер-министр Эрна Сульберг на пресс-конференции.

В частности, запрет на подачу алкоголя в пабах, кафе и ресторанах отменяется. Спиртное вновь разрешается подавать вместе с едой до 22:00. Число участников публичных мероприятий, организуемых в помещениях, возрастает до 100 человек при условии, что публика будет сидеть на местах, а не свободно перемещаться. На открытом воздухе число участников массовых мероприятий может составлять 200 человек.