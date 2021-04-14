Стокгольм, , 02:06 — REGNUM Согласно последнему отчету региональных властей об эпидемиологической ситуации в Стокгольме, в период с 9 по 12 апреля в столице Швеции зарегистрировано 4 355 новых случаев заражения коронавирусом. За отчетный период от COVID-19 скончались 18 человек. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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«Мы можем констатировать, что прироста числа заболевающих COVID-19, на этой неделе не произошло. Это вполне может быть связано с пасхальными праздниками, и поэтому еще слишком рано делать выводы о том, что это является действительным сокращением уровня распространения инфекции», — говорится в пресс-релизе исполняющего обязанности главы столичного департамента здравоохранения Йохана Братта.

Сейчас в стокгольмских больницах лечение от COVID-19 получает 599 пациентов, что на 23 человека больше, чем 9 апреля. 103 пациента находятся в отделениях интенсивной терапии.