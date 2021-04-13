Париж, , 23:59 — REGNUM По словам руководителя Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало, «рецессия позади» и страна начала медленный подъем экономической активности, который, как ожидается, восстановит «уровень, который был до COVID-19, к весне-лету 2022». Об этом сообщает 13 апреля Le Parisien.

Он считает, что, если ограничительные меры, связанные с COVID-19, начнут снимать с мая, экономический рост во Франции может быть выше среднего показателя по еврозоне, который, как ожидается, составит порядка 4% в среднем.

Также Вильруа де Гало подчеркнул «повышенную устойчивость» французской экономики к ограничительным мерам.

Руководитель Банка Франции рассказал, что за исключением автомобильной и авиационной промышленности и строительства, остальные производственные отрасли уже восстановили свой докризисный уровень производства. «Кризис в основном сосредоточен на сфере услуг», — уточнил он.

Глава Банка Франции считает, что система помощи, созданная Францией, сыграла важную роль в сохранении покупательной способности французов, несмотря на «худшую рецессию со времён войны».

Читайте ранее в этом сюжете: Франция столкнулась с рекордным бюджетным дефицитом