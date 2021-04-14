Джорджия, , 08:22 — REGNUM Лидеры тридцатки самых больших компаний Мичигана, в том числе General Motors и Ford, осудили спонсируемый партией Республиканцев законопроект, который затронет систему голосования как в их, так и других штатах. Об этом 13 апреля сообщает Associated Press.

Компании подписали заявление, в котором они сообщили о своей приверженности к таким принципам, как возможность общего доступа к бюллетеням и свобода передвижения во время голосования.

Напомним, что вскоре власти штата рассмотрят новый закон о выборах, предусматривающий ужесточения для избирателей, голосующих заочно, ограничивающий время для проведения голосования в день выборов и запрещающий раздачу еды и напитков людям, оказавшимся в очереди на избирательный участок. Кроме того, в новом законодательстве введены требования для регистрации избирателей, в частности, требование предъявлять удостоверение личности только с фотографией.

Ранее закон был принят в штате Джорджия, где крупные компании также высказались против его одобрения.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд компаний и организаций осудили изменения в избирательном законодательстве штата Джорджия. В их число попали Главная лига бейсбола (MLB), компания Coca-Cola, авиакомпания Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS и Merck. Трамп призвал своих сторонников «дать отпор» и не покупать продукцию компаний, выступивших против нового избирательного законодательства.