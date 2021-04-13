Париж, , 23:55 — REGNUM Сегодня, 13 апреля, портал AS сообщил, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть команду.

По данным источника, португальский нападающий хочет вернуться в «Реал», однако в приоритете мадридского клуба развитие молодежи.

Сообщается, что «Пари Сен-Жермен» готов принять в свои ряды 36-летнего форварда. Парижский клуб готов обменять своих нападающих Мауро Икарди и Мойзе Кина в «Ювентус», который в качестве компенсации отдаст права на Роналду.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел в составе «Ювентуса» 27 матчей в чемпионате Италии и отличился 25 голами.